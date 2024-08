Sobrecarga no gerador causa princípio de incêndio em hotel em Santarém

Um princípio de incêndio foi registrado em um hotel de Santarém, no oeste do Pará, na noite de quinta-feira (15). Ninguém ficou ferido. O foco do incêndio ocorreu por volta das 19 horas. Em nota, o hotel informou que o foco de incêndio ocorreu por causa da queda no fornecimento de energia pública que, ao retornar, causou uma sobrecarga de energia no gerador de emergência.

O incêndio foi contido rapidamente pelo Corpo de Bombeiros. O sistema de combate a incêndio do hotel foi usado e não houve propagação das chamas para as áreas internas do edifício. Ainda segundo o hotel Barrudada, o foco de incêndio ficou restrito no gerador, que está situado em uma área externa do prédio.

“Felizmente, não houve feridos e a maior parte da fumaça dispersou-se fora do hotel, minimizando o impacto para os nossos hóspedes”, afirmou. Ainda segundo a nota, o hotel passou por fiscalizações e treinamento com o Corpo de Bombeiros.