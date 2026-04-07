Após pronunciamento de Bruno Mafra, tio das vítimas rebate declarações de cantor nas redes sociais

Horas após Bruno Mafra, cantor do Bruno e Trio, se pronunciar nas redes sociais para falar sobre a condenação por abuso sexual das próprias filhas, o tio das vítimas também se manifestou sobre o caso por meio do Instagram. O artista foi condenado pela Justiça do Pará a mais de 30 anos, mas, na segunda-feira (6), alegou que é inocente das acusações. Em um vídeo divulgado durante a noite, Mário Edson criticou as declarações de Bruno e afirmou que a família não pretende se calar diante das falas.

“Toda vez que esse abusador vier a público, seja por nota, seja por mensagem, seja por vídeo, nós não vamos nos calar. Bruno Nóbrega Mafra, seu abusador que tá aprovado nos autos, que pegou mais de 30 anos de cadeia em duas instâncias, além de abusador, tu és um mentiroso”, declarou o tio das vítimas.

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No vídeo, ele também rebateu afirmações feitas pelo cantor sobre suposto apoio financeiro à família. “Tu nunca sustentou a minha família e tu vai ganhar mais um processo na tua costa para te largar de ser abestado. Tu vai ter que provar que tu sustentava a minha família. Quem sustentava a minha família era a minha mãe com o benefício dela e, depois que a gente começou a trabalhar, a gente ia se ajudando. Tu nunca sustentou a nossa família”, disse.

Mário Edson ainda fez críticas diretas ao comportamento do artista e mencionou possíveis provas para contestar as declarações. “Tu gosta de colocar print, tu vai ter uma surpresa com um monte de print desmascarando a tua mentira”, afirmou. Em outro trecho, ele questionou a participação do cantor na vida das filhas: “Tu põe aí três fotos participando da vida da tua filha […] te enxerga”.

O familiar das vítimas disse, em síntese, que a família pretende reagir judicialmente e continuar se posicionando sempre que houver manifestações públicas do cantor sobre o caso.

Pronunciamento

O posicionamento ocorre após o primeiro pronunciamento de Bruno Mafra desde a condenação. Em vídeo publicado nas redes sociais, o artista afirmou ser inocente das acusações de estupro de vulnerável e disse que pretende apresentar provas para contestar a decisão judicial. Ele também criticou a cobertura do caso e mencionou conflitos familiares ao longo dos anos.

A condenação foi mantida pela Justiça do Pará, fixando pena de 30 anos, 4 meses e 24 dias de prisão em regime inicial fechado. Segundo o processo, os crimes teriam ocorrido entre 2007 e 2011, quando as vítimas ainda eram crianças. O cantor nega as acusações.