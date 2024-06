Após incêndio, construtora vai substituir todos extintores de condomínio de Belém

Todos os extintores de incêndio serão substituídos no Condomínio Marajoara I, localizado na avenida Bruno Sechi, no Parque Verde, em Belém. A decisão foi tomada pela construtora do condomínio após um incêndio em um apartamento na noite do último domingo (9), quando aproximadamente 15 extintores não funcionaram. O incêndio ficou restrito a um único apartamento e não teve vítimas ou pessoas feridas, sendo controlado pelos próprios moradores. O Marajoara I foi entregue em dezembro do ano passado e recebeu todos os alvarás para funcionamento.

De acordo com o síndico Arthur Júnior, de uma empresa de administração de condomínios, os extintores estavam com as indicações de pressurização e carga normais.

“O que nós chamou a atenção é que alguns extintores não funcionaram. Contudo, os extintores que são aqueles entregues pela construtora estão dentro da validade, com todos os selos necessários e obrigatórios. Eles estão dentro de operação, estão válidos. Os extintores estão com manômetros normais, aparecem supercarregados. Os indicadores aparecem como aptos, estavam todos com a sinalização no indicador verdinho. O que aconteceu não sabemos explicar. Eles estavam com carga dentro, mas eles não funcionaram”, declarou o síndico.

Apesar do problema, o incêndio foi controlado pelos próprios moradores do prédio com outros extintores que funcionaram. Os equipamentos foram encaminhados pelo Corpo de Bombeiros para perícia no Instituto Renato Chaves, que deverá divulgar um laudo em 30 dias. A administração registrou boletim de ocorrência solicitando a perícia. “O condomínio tem ao todo 250 extintores, estamos falando de um universo pequeno de extintores, mas que não funcionou. A construtora tomou uma decisão e vão fazer a substituição de todos os extintores. Esses equipamentos não são de empresas de Belém, foram comprados de uma empresa de fora do estado pela construtora”, detalhou o síndico.

Sobre as causas do incêndio, o administrador explicou que não há indícios de vazamento de gás ou de problema no sistema de gás do condomínio, que está intacto. Também não foram constatados sinais de curto-circuito na estrutura elétrica interna do apartamento. O incêndio surgiu em um quarto de um apartamento que tinha muitos materiais inflamáveis. “O quarto onde começou o incêndio estava extremamente carregado de objetos inflamáveis com muito papel e colchão”, destacou. A família que residia no espaço alugado já teria acionado o seguro.

Arthur informou que algumas medidas preventivas já foram realizadas como verificação dos outros extintores dos prédios, e repasse das informações aos condóminos em reunião realizada nesta segunda-feira (10). “Vamos realizar vistorias nos apartamentos. É incrível a quantidade de material inflamável que estava dentro daquele quarto. Também fizemos a recomendação de criação de brigada de incêndio para moradores, mas isso não é obrigatório, para quem tiver interesse em como proceder em situação de incêndio”, contou.

O síndico pediu que cautela na divulgação de informações, pois várias fake news circularam entre os moradores do Marajoara I. “Os moradores em grupos e até com o compartilhamento para fora dos muros do condomínio chegaram a dizer que estava havendo incêndio em outros blocos, colocaram em dúvida o sistema de gás, mas tranquilizamos que todo o sistema está intacto e não há nenhum outro problema nenhum”, destacou.