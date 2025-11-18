Após fugir de delegacia, ‘Cadeirudo’ é preso ao ser flagrado com drogas em Cachoeira do Arari

Um homem identificado somente pelo apelido de “Cadeirudo” foi preso suspeito de tráfico de drogas no município de Cachoeira do Arari, no Marajó. Ele foi detido na manhã desta terça-feira (18) ao ser flagrado com entorpecentes no bairro Choque. Conforme a Polícia Militar, o investigado estava foragido desde agosto, após conseguir fugir da delegacia local.

Segundo informações da PM, a guarnição fazia patrulhamento pela Rua 8 de Dezembro quando identificou o suspeito caminhando pela via. Ao notar a aproximação da viatura, Cadeirudo teria corrido para dentro de sua casa, levando consigo um objeto que levantou suspeita.

Os agentes foram ao local e realizaram a abordagem e revista no imóvel. Durante as buscas, os policiais encontraram uma bolsa preta com 41 porções de maconha pesando 36 g cada papelote, 14 porções de oxi pesando 3 g cada unidade, uma porção maior de cocaína de aproximadamente 29 g e outras sete porções menores da mesma droga com o peso de 19 g. Além disso, um celular e R$ 60 também foram apreendidos.

Após a localização do material, o homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Cachoeira do Arari, onde os procedimentos legais foram realizados.