Após se envolver em confusão numa praça, homem é morto em Tailândia

Um homem foi morto a facadas no município de Tailândia, nordeste do Pará. O crime foi registrado pela Polícia Civil do Pará na madrugada deste sábado (5). O fato ocorreu na avenida Belém, próximo de um bar, que fica às margens da PA-150 ou Rodovia Paulo Fonteles, que liga o nordeste paraense ao sudeste do Estado. A vítima foi atingida com duas facadas nas costas e morreu.

Momentos antes de ser morto, José Maria Martins da Silva, 42 anos, tinha se envolvido em uma confusão, na Praça do Povo. A polícia diz acreditar que este fato tenha ligação com o homicídio.

Policiais militares e civis estiveram no local do crime, mas, até o momento, não há informações sobre quem teria praticado o crime.

A polícia acredita ainda que a vítima não tenha familiares em Tailândia. O corpo será encaminhado ao Instituto Médico Legal Renato Chaves de Tucuruí, na região sudeste do Pará.