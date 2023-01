Anestesista colombiano é preso por estuprar pacientes desacordadas no Rio de Janeiro

Um anestesista foi preso nesta segunda-feira, 16, no Rio de Janeiro, suspeito de cometer estupro de vulnerável contra mulheres sedadas durante cirurgias. Ele foi identificado como Andres Eduardo Oñate Carrilo, colombiano de 32 anos. Com informações de O Globo.

De acordo com informações repassadas pela Polícia Civil ao jornal, o anestesista atuava em unidades públicas e particulares do Rio. O modo de agir do suspeito incluía ainda gravar os estupros e armazenar os conteúdos. A polícia teve acesso a gravações em que duas pacientes estavam em uma mesa de cirurgia e aparentavam estar desacordadas pelo efeito da anestesia.

Andrés Eduardo também é investigado por produzir e armazenar pornografia infantil em um outro inquérito. O caso é semelhante ao de Giovanni Quintella Bezerra, anestesista acusado de estupro de paciente na sala de parto, no Rio, que já está sendo julgado.

Relembre caso semelhante

O anestesista Giovanni Quintella Bezerra, de 32 anos, é acusado de estuprar uma paciente sedada, no dia 11 de junho do ano passado, após a jovem ser submetida a um parto no hospital de São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Atualmente à disposição da Justiça, Giovanni foi preso depois que uma filmagem feita pela equipe de enfermagem, que tinha desconfiado da atitude do médico, veio à público.

Giovanni foi preso em flagrante e responde por estupro de vulnerável. O anestesista está preso em uma cela individual do pavilhão 8 de Bangu, destinado a detentos com curso superior e isolado por causa de ameaças. O médico virou réu em julho. Além do estupro durante o parto filmado, a polícia investiga outros 40 estupros cometidos por Giovanni.