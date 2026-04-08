Ananindeua: Jovem arremessa celular para evitar roubo e acaba espancado por dupla em moto

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que um jovem é assaltado por dois homens em uma motocicleta. O caso foi registrado na última segunda-feira (7), no conjunto Geraldo Palmeira, no Distrito Industrial, em Ananindeua.

As imagens registram a vítima caminhando por uma rua enquanto mexe no celular, quando é surpreendida pela dupla.

Ao ser abordado, o jovem arremessa o aparelho para o outro lado da via, na tentativa de evitar o roubo. Ainda assim, ele é agredido na região dos braços pelo homem que estava na garupa da motocicleta. Após as agressões, a vítima se afasta do local a pé.

Na sequência, os suspeitos vão até o ponto onde o celular foi jogado, recolhem o aparelho do chão e fogem.

Nas redes sociais, internautas chamaram atenção para o fato de que a placa da motocicleta aparece de forma nítida nas imagens, o que pode ajudar na identificação e localização dos assaltantes.