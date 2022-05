Ananindeua e Altamira recebem investimentos federais para redução da violência

Vinte municípios brasileiros serão contemplados com a implementação — ou melhoria — de observatórios municipais de segurança pública. Altamira, no sudoeste do Pará, e Ananindeua, na região metropolitana de Belém, são as duas únicas cidades da região norte que vão contar com o investimento do Governo Federal, que pode chegar a R$ 30 milhões e prevê a redução dos índices de criminalidade.

O investimento inicial é de R$ 12 milhões, mas em alguns casos pode ser de até R$ 30 milhões. Ao auxiliar as prefeituras na implantação dos observatórios, o Governo Federal, por meio do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), transfere aos municípios a capacidade técnica necessária para atuar como agente de segurança em nível local. A estratégia faz parte do Programa Nacional de Fortalecimento da Gestão Municipal de Segurança Pública.

Em Pelotas (RS), por exemplo, uma política pública municipal de segurança permitiu a redução de 73,5% no índice de crimes violentos letais intencionais (CVLI) em cinco anos. A cidade gaúcha instituiu, por conta própria, um Observatório Municipal de Segurança Pública para implementar medidas locais de prevenção à criminalidade. A proposta é levar o projeto para outros 20 municípios em todas as regiões do Brasil, escolhidos de acordo com critérios técnicos do Ipea. A maioria está no Nordeste.

As primeiras cidades contempladas no Nordeste serão Caucaia (CE), Aquiraz (CE), Pacajus (CE), São Gonçalo do Amarante (RN), Macaíba (RN), Paulista (PE), Cabo de Santo Agostinho (PE), Dias Dávila (BA); no Sudeste: Linhares (ES), Cariacica (ES), Macaé (RJ), Cabo Frio (RJ), Duque de Caxias (RJ); no Sul: Paranaguá (PR), São José dos Pinhais (PR), Alvorada (RS) e no Centro-Oeste: Goiânia (GO), Valparaíso de Goiás (GO) e Norte: Ananindeua (PA) e Altamira (PA).

Observatórios de segurança

De acordo com informações do Ministério da Justiça, os observatórios municipais de segurança pública têm a função de coletar informações, analisá-las e produzir conhecimento sobre eventos e situações que impactem a vida dos cidadãos, monitorando também a efetividade de ações correlacionadas, de forma a orientar a gestão municipal de segurança pública.

As entidades contam com analistas, softwares e protocolos capazes de produzir relatórios e conhecimento para subsidiar, por exemplo, justificativas técnicas em projetos de capacitação de recursos. Na prática, os observatórios viabilizam a perspectiva inovadora de um programa nacional que permite a análise individual de cada município, considerando na análise, as peculiaridades locais.