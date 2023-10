Ananindeua adota medidas de emergência contra impactos da fumaça na Grande Belém

Diante do problema ambiental verificado na Região Metropolitana de Belém, há três dias registrando um odor forte e fumaça branca que atinge moradores nas casas e vias públicas, a Prefeitura de Ananindeua anunciou, nesta quarta-feira (4), que passa a adotar medidas emergenciais para atender a população. Dessa forma, a gestão ambiental coloca em funcionamento um consultório móvel no bairro de Águas Lindas.

A Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) "está acompanhando os impactos da fumaça gerada por foco de incêndio proveniente do lixão do Aurá, que tem prejudicado os moradores de bairros próximos", informou a Prefeitura.

"As duas policlínicas (do lado sul e do lado norte) estão em alerta no atendimento espontâneo. E agora, levaremos o atendimento pra mais perto da população. O consultório móvel irá atender na comunidade “área dos correios” em Águas Lindas".

Serviços

A ação emergencial na "área dos Correios Águas Lindas" envolve atendimento médico, serviços de enfermagem, nebulização, farmácia e entrega de máscaras.

Esses serviços passam a funcionar no local nesta quinta-feira (5) e na sexta-feira (6), das 8h às 17h, na Estrada da Águas Lindas, entre rua Independência e rua Amazonas. Nesse perímetro, concentra-se o maior número de moradores afetados pela fumaça gerada por focos de incêndio no Lixão do Aurá, situado no município de Belém.

"Além da iniciativa itinerante, toda a Rede Municipal de Saúde ( UPas, Ubss e Policlínicas) está em alerta para a demanda espontânea de casos envolvendo problemas respiratórios", reforça a gestão municipal.

Desde o fim de semana, quando começou a ocorrência dos focos de incêndio, a Prefeitura de Ananindeua tem prestado apoio ao Corpo de Bombeiros com equipes da Defesa Civil. E o CRAS Santana do Aurá tem servido de ponto de apoio à população do entorno.