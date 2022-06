Amigos e familiares protestam contra a morte de motoboy em Castanhal

O protesto, que fechou uma avenida em Castanhal, no nordeste estadual, no final da tarde desta quarta-feira (8), é protagonizado por amigos e familiares do motoboy, Eduardo Ribeiro de Araújo, de 21 anos, atropelado e morto, na madrugada desta quarta (8), três dias após ter sido atropelado no cruzamento da BR- 316, com a avenida Maximino Porpino, no bairro Centro.

Testemunhas informaram à polícia que o condutor teria avançado o sinal atingindo o rapaz que iria fazer uma entrega.