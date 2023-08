Alunos de academia brigam por revezamento de aparelhos em Belém

Alunos de uma academia localizada no bairro do Maguari, em Belém, se envolveram em uma confusão supostamente motivada pela disputa por aparelhos de musculação. O tumulto foi gravado em vídeo por uma aluna e compartilhado nas redes sociais na última quarta-feira (16). As imagens viralizaram nesta sexta (18).

O vídeo mostra os alunos se agredindo. Um deles cai ao chão e aparentemente continua recebendo socos e empurrões. Outras pessoas apenas se afastam e observam a pancadaria. Ainda conforme as imagens, funcionários do local intervieram na situação, na tentativa de desapartar a briga. A gravação mostra também o momento em que o aluno é retirado das mãos dos agressores e levado para fora da área de musculação.

VEJA MAIS

Nas redes sociais, outros alunos que teriam testemunhado a cena comentaram que um grupo de amigos estava revezando o aparelho, momento em que um rapaz se aproximou e pediu para revezar também. A confusão teria começado quando esse rapaz que chegou depois resolveu chamar mais três colegas, o que não teria sido aceito pelo grupo que já estava utilizando o equipamento, e todos então partiram para a briga.

Procurada pela reportagem de O Liberal na noite desta sexta-feira, a academia Smartfit sinalizou que não conseguiria apurar o ocorrido por conta do horário.