Homem ataca mulher em disputa por aparelho de academia; vídeo

O vídeo de uma confusão envolvendo um homem e uma mulher em uma academia viralizou nas redes sociais. Informações do portal Metrópoles apontam que a briga teria acontecido após a mulher se recusar a sair de um aparelho de musculação.

A situação aconteceu na última terça-feira (11), em Planaltina, no Distrito Federal, e foi denunciada pela mulher à polícia. No relato, a jovem de 26 anos revelou que retirou o celular do suspeito, que tem 33 anos, de cima de um aparelho para utilizá-lo. O homem teria saído do local e deixado o celular para “guardar” o lugar na máquina.

A vítima ainda declarou que o homem demorou para voltar e por isso ela resolveu utilizar o aparelho. Ao ver que a mulher utilizava o aparelho, o homem teria se alterado e começado uma discussão com a jovem. A situação foi registrada pela mulher e pode ser vista a seguir:

No registro policial o homem é acusado de gritar, chutar os pés da mulher e de dar ordens para que ela saísse da máquina, inclusive ameaçando a jovem dizendo que “quebraria a cara” dela.

A polícia foi acionada, mas chegou após o aluno ter deixado a academia. Um boletim de ocorrência foi registrado. Em nota enviada ao portal Metrópoles, a defesa do suposto agressor afirmou que ele estaria sendo ameaçado por familiares da vítima:

“O vídeo apresentado pela aluna demonstra que meu cliente tentou não ser filmado, não tendo a agredido. Cumpre esclarecer que meu cliente está sendo ameaçado por familiares da aluna e por pessoas que tiveram acesso ao vídeo editado nas redes sociais. Todas as medidas judiciais já estão sendo tomadas”, declarou.

