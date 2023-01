Agricultor morre após ser atropelado em Maracanã, nordeste do Pará

Um homem, identificado como Vanderlei Lima da Silva, morreu após ser atropelado na vila Martins Pinheiro, no município de Maracanã, na região nordeste do Pará, na quarta-feira (11). A Polícia Militar atendeu a ocorrência e conduziu o motorista do veículo para a Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis. A Polícia Científica fez a remoção do corpo.

Segundo denúncias enviadas à Redação Integrada de O Liberal, o condutor do veículo era um sargento reformado da PM. Uma outra pessoa teria sido atropelada e ficado gravemente ferida, mas a assessoria de comunicação da PM não confirmou esses relatos. As vítimas eram agricultores e retornavam da roça no momento do acidente de trânsito.

Mais detalhes do caso foram solicitados à Polícia Civil. A Redaçao Integrada aguarda o retorno.