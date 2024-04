Avião derrapa durante decolagem no Aeroporto de Salinas na manhã desta quinta-feira (11/04)

Um avião de pequeno porte derrapou pouco antes da decolagem por volta das 12h desta quinta-feira (11/04) no Aeroporto de Salinas, no nordeste paraense. A informação foi confirmada pelo 44º Batalhão da Polícia Militar (44º BPM). Segundo as primeiras informações da PM, não houve vítimas e nem feridos. De acordo com a empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero), que administra o aeroporto, três pessoas estavam a bordo no momento do incidente.

Também segundo a Infraero, a equipe operacional do aeroporto adotou todos os procedimentos do plano de emergência no momento da situação.

A pista ficou interditada das 12h24 às 14h57 para vistoria operacional de segurança. Apesar disso, não as operações no aeroporto não foram impactadas. A Infraero não informou, no entanto, a possível causa da derrapagem

Ainda segundo as informações do 44º BPM, a aeronave teve apenas danos materiais. Não houve explosões. Sem quaisquer danos de grandes proporções, o avião decolou minutos após a vistoria de segurança. O Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) foi acionado para a ocorrência. Em nota, o Corpo de Bombeiros informou que "foi acionado para uma ocorrência de derrapagem de aeronave, mas ao chegar ao local o veículo já havia decolado".

Já o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), vinculado à Força Aérea Brasileira (FAB), confirmou o caso e informou, por meio de nota, que "investigadores do Primeiro Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA I), órgão regional do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA), localizados em Belém, foram acionados, nesta quinta-feira (11), para realizar a Ação Inicial da ocorrência envolvendo a aeronave de matrícula PS-OTE, no Aeródromo de Salinópolis".

"Na Ação Inicial são utilizadas técnicas específicas, conduzidas por pessoal qualificado e credenciado que realiza a coleta e a confirmação de dados, a preservação dos elementos, a verificação inicial de danos causados à aeronave, ou pela aeronave, e o levantamento de outras informações necessárias à investigação, detalha, ainda, a nota do Cenipa.