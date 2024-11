Advogado é preso por estuprar criança de 11 anos em Prainha, no Baixo Amazonas

Um advogado foi preso pelo crime de estupro de vulnerável na última quinta-feira (14) em Prainha, na região do Baixo Amazonas. De acordo com as investigações da Polícia Civil, a vítima é uma criança de 11 anos.

A denúncia foi feita pela mãe da vítima e, com o apoio da Polícia Militar, o suspeito foi detido. Após a captura do suspeito, a subseção da OAB em Santarém foi comunicada. Com isso, a prisão em flagrante foi convertida para preventiva.

Na audiência de custódia, houve homologação da prisão em flagrante e decisão judicial determinando a preventiva do acusado, com a sua imediata transferência para Santarém. Ele segue detido e está à disposição da Justiça. Em cumprimento ao Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), a vítima não será identificada a fim de preservar a sua identidade - e nem mesmo o suspeito por conta de riscos de automaticamente identificar a criança.

Caso recente

Ainda na semana passada, um homem foi preso suspeito de estuprar a própria irmã, em Ipixuna do Pará. A ação para autuar o investigado, realizada pela Polícia Civil na manhã deste sábado (9/11), ocorreu na residência onde o homem mora. Conforme as informações policiais, quando os agentes chegaram ao endereço, o suspeito teria pulado o muro do imóvel para tentar fugir.

Segundo a polícia, o suspeito foi denunciado pela irmã, que procurou as autoridades policiais para relatar o crime contra ela. A vítima informou sobre o abuso sexual e ainda relatou que também teria sido abusado dois dias antes.