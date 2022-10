Advogado é baleado durante ataque na própria chácara, em Itaituba

O advogado Flávio Albucar foi atingido por disparos de arma de fogo na tarde de domingo (2) na própria chácara, que fica na 36ª rua do bairro Vale do Tapajós, em Itaituba, sudoeste do Pará. Três suspeitos chegaram numa Chevrolet Prisma, de cor azul, atirando contra Flávio. Até às 15h30 de segunda-feira (3), não foi divulgado o estado de saúde dele ou se alguma pessoa suspeita de envolvimento no caso foi presa. As informações são do Portal Giro.

A vítima estava na chácara com outros três amigos quando avistou a movimentação, tentou fugir, mas foi baleado na perna. O advogado foi socorrido por moradores das proximidades, que o colocaram dentro de uma caminhonete branca. Ele foi conduzido para o Hospital Regional do Tapajós (HRT).

A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o paradeiro dos suspeitos para a polícia e aguarda retorno.