Adolescentes são suspeitos de invadirem escola municipal de Castanhal e assaltarem funcionários

Dois adolescentes supostamente armados invadiram a Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Prof. Georgina Rocha do Nascimento, no começo da tarde desta quarta-feira (15), no bairro da Cohab, em Castanhal, nordeste paraense. Segundo as autoridades, os jovens levaram, pelo menos, três aparelhos celulares, um relógio e a bolsa de funcionários da unidade educacional, localizada na rua Doutor Luis de Almeida.

VEJA MAIS

De acordo com o relato da Polícia Militar, o Núcleo Integrado de Operações repassou ao 5º Batalhão a informação sobre um assalto que teria ocorrido na escola, por volta das 12h. Uma guarnição foi até o local e conversou com as vítimas. Após o depoimento, a polícia descobriu que os envolvidos seriam dois adolescentes.

Além dos objetos roubados, a dupla teria fugido com dinheiro e um cartão de crédito. Os militares realizaram buscas pelos jovens nas redondezas, porém não os localizaram.

A PM orientou que as vítimas fossem até a delegacia da cidade registrar um boletim de ocorrência.

Por se tratar de uma escola municipal, a Prefeitura de Castanhal foi procurada para comentar sobre o caso. A redação integrada de O Liberal também procurou a Polícia Civil para dar mais detalhes. Em ambos os casos, a reportagem aguarda retorno.