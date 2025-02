Adolescentes são apreendidos por furtarem moto da Polícia Civil no Pará

Dois adolescentes foram apreendidos na noite da última segunda-feira (10/02), em Marabá, suspeitos de furtar uma motocicleta Honda XRE 300, utilizada como viatura da Polícia Civil. O crime ocorreu por volta das 13h30, em um prédio da instituição, localizado no Núcleo Nova Marabá.

De acordo com a Polícia Civil, os jovens invadiram o local, cortaram a ignição da moto com um alicate e fugiram com o veículo. No entanto, horas depois, foram localizados e apreendidos por equipes do 4º Batalhão da Polícia Militar (BPM) e dos núcleos de Atendimento Integrado (NAI) e Regional de Inteligência (NRI/MAB), ambos da Polícia Civil.

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que os suspeitos, com os rostos cobertos por moletons, se aproximaram da moto e a levaram.

Com base nas gravações, as investigações foram iniciadas e levaram à localização dos adolescentes por volta das 21h30. O veículo foi recuperado e os jovens foram apresentados na 21ª Seccional Urbana de Polícia Civil.