Adolescente rouba moto de idoso, passa mal e morre ao fugir com o veículo; vídeo

Um adolescente de 17 anos morreu após passar mal segundos depois de roubar a moto de um idoso, em São Paulo, na terça-feira (7). Com a ajuda de um comparsa, o suspeito abordou a vítima de 66 anos e, enquanto o outro homem conseguiu fugir no veículo roubado, o jovem desmaiou em cima da moto da dupla e caiu no meio da rua.

Todo o crime foi registrado por uma câmera de monitoramento na rua Antônio Palmieri, na Vila Medeiros, por volta das 9 da manhã. A dupla para ao lado da moto da vítima, que é revistada, e tem o capacete arrancado.

Depois de ser retirado de cima do veículo, o idoso, assustado, corre para longe dos suspeitos. Um dos criminosos consegue fugir na moto roubada e o adolescente percorre cerca de dois metros, passa mal e cai na lateral da via.

A polícia e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados. A equipe policial encontrou, ao lado do suspeito de 17 anos, uma arma de brinquedo usada para render a vítima. A equipe socorrista prestou os cuidados necessários, mas o adolescente morreu no local. Segundo a polícia, a causa da morte ainda não foi revelada pelo Instituto Médico Legal (IML).

(*Juliana Maia, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de OLiberal)