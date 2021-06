Adolescente reage à abordagem policial e é baleado em Itaituba, no sudoeste do Pará

Um adolescente foi baleado durante uma abordagem policial, na noite desta segunda-feira (14), no bairro Bom Remédio, no município de Itaituba, no sudoeste do Pará. Segundo a Polícia Militar, o jovem estava em um bar na 29ª rua, quando avistou a viatura e empreendeu fuga pelo quarteirão, o que despertou a atenção dos militares. As informações são do Giro Portal.

Ainda conforme o relato policial, ele foi perseguido pela guarnição e adentrou em um terreno baldio com pouca iluminação para tentar fugir dos agentes. Foi neste momento, segundo a PM, que ele teria apontado uma arma calibre .38 em direção aos militares. Houve ordem para que o menor abaixasse o armamento e se entregasse, mas isso não teria ocorrido e ele foi baleado.

O armamento, que estava carregado, foi apreendido, assim como um celular de cor preta. O adolescente foi socorrido por uma unidade de socorro do Corpo de Bombeiros e encaminhado para o Hospital Regional de Itaituba para avaliação médica. Não há informações sobre o estado de saúde dele.