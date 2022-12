​Adolescente morto em Altamira: Faca usada no crime foi localizada; três suspeitos continuam presos

A faca utilizada para matar o adolescente Jadilson Sousa Vieira, de 17 anos, foi encontrada e entregue à Polícia Científica do Pará (PCP) para ser periciada. No último domingo (27), uma terceira pessoa suspeita de envolvimento no crime foi presa. Por meio de nota, a Polícia Civil informou, nesta quinta-feira (30), que o caso segue em investigação pela Delegacia de Homicídios de Altamira.

Jadilson foi encontrado morto com os pés e mãos amarrados e um corte profundo na garganta, em frente a um bar no bairro Brasília, na última sexta-feira (25). Policiais que atenderam a ocorrência apuraram que o crime pode estar relacionado a disputas entre grupos criminosos rivais.

O homem preso no domingo foi identificado como Deivid Medeiros Santos, de 24 anos. Ele estava escondido em uma residência no centro da cidade, no bairro de Premem. O rapaz foi encaminhado à Delegacia de Homicídio de Altamira.

De acordo com o superintendente Regional do Xingu, Ricardo Vieira, Deivid é considerado companheiro de uma mulher identificada apenas pelo prenome de Gleiciane, responsável por atrair Jadilson para a morte. Ela foi presa no mesmo dia do assassinato do jovem. Já no sábado (26), a polícia conseguiu prender outro suspeito do crime, que não teve identidade revelada.

A nota da PC ressalta que “em menos de 36 horas após o ocorrido, as três pessoas suspeitas de envolvimento no homicídio foram identificadas e detidas. As diligências prosseguem a fim de concluir o inquérito policial instaurado e elucidar o caso em sua totalidade.”