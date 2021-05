Adolescente resiste a apreensão e morre em confronto com a Polícia

Um adolescente de 17 anos foi morto durante um confronto com a Polícia Militar, no último sábado (22), em Parauapebas. Segundo informações, ele teria resistido à apreensão e apontou a arma para os policiais quando foi baleado.

O jovem era suspeito de ter se envolvido em um assalto a uma casa, no bairro Casas Populares II, na última quarta-feira (19). No momento da abordagem policial, os itens roubados - televisão, relógios, joias, um carro e uma moto - estavam na casa dele. A polícia chegou até o local por intermédio de outro suspeito do assalto, também menor de idade.

Os itens roubados estavam na casa do adolescente (Reprodução)

Ao notar a presença dos policiais em sua casa, Gutemberg apontou uma arma de fogo para uma das autoridades policiais, mas foi alvejado antes de atirar contra os militares.

Uma das vítimas do assalto, que não quis se identificar, contou que por volta do meio-dia da quarta-feira três homens invadiram sua casa, renderam os moradores e realizaram o roubo. A vítima contou, ainda, que foi ameaçada de morte e chegou a ser amarrada pelos criminosos.

A Polícia Militar identificou os outros dois envolvidos no assalto, sendo um deles menor de idade, que foram fichados e liberados por não haver flagrante. Mesmo em liberdade, eles ainda responderão à acusação de assalto. Com informações do portal Correio de Carajás.