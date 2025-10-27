Adolescente é morto a tiros em frente à residência em Marabá

Um adolescente de 13 anos foi assassinado a tiros em frente a uma residência em Marabá, no sudeste do Pará. O crime ocorreu na madrugada desta segunda-feira (27), na Avenida Maria Adelina, no Bairro Liberdade, Núcleo Cidade Nova. De acordo com as informações iniciais, a vítima somava várias apresentações na delegacia por suspeita de envolvimento em atos infracionais como furtos, posse de drogas e roubos.

Segundo informações do Portal Correio de Marabá, outros adolescentes que estavam na área no momento do crime informaram para a Polícia Militar que o homicídio foi cometido por dois indivíduos em uma motocicleta, aparentemente uma Honda 160 de cor preta. As testemunhas contaram que os atiradores se aproximaram da vítima e efetuaram vários disparos. Nessa hora, os adolescentes correram com medo de também serem assassinados.

Moradores acionaram a PM, que realizou o isolamento da área e a preservação do local do crime. As polícias Civil e Científica também estiveram no local para realizar o levantamento de local de crime e a remoção do corpo para o Instituto Médico Legal (IML). Ainda conforme o Portal Correio de Carajás, por medo de o filho ser morto, a mãe do adolescente já havia feito uma ocorrência no Ministério Público relatando que o garoto teria sofrido ameaças de morte.

Em nota, a Polícia Civil informou que perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar na identificação dos autores do crime. “As circunstâncias do caso são investigadas pela Delegacia de Homicídios de Marabá”, comunicou.