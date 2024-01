Adolescente é morto a facadas em Moju

Um adolescente de 17 anos foi morto a facadas, na madrugada de sábado (27), na Vila Nova Vida, em Moju, no nordeste do Pará. O suspeito de cometer o crime, identificado como Tadeu e de idade não revelada, teve o carro incendiado pela comunidade que ficou indignada com o crime. Com informações do Portal Manchete.

VEJA MAIS

Testemunhas relataram que o suspeito teria chegado ao local onde a vítima estava e a atacou. O jovem, que havia sido esfaqueado, chegou a ser encaminhado à Unidade Mista de Saúde em Moju. Mas não resistiu aos ferimentos.

Até o momento, não há detalhes do paradeiro de Tadeu. A Polícia Civil investiga o caso para apurar as motivações do homicídio. A redação integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC sobre o caso. Em nota, a instituição informou que o caso é investigado sob sigilo. Equipes da delegacia de Moju trabalham para identificar e localizar o suspeito do crime.