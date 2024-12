Adolescente é apreendido após matar homem de 27 anos em Marabá

Um adolescente de 17 anos foi apreendido nesta segunda-feira (9) após confessar ter matado um homem de 27 anos, identificado como Mário Vieira da Silva, dentro de uma propriedade na Vila Buritirama, também conhecida como “Cega Jegue”, zona rural de Marabá, região sudeste do estado.

O crime aconteceu por volta das 12h55 e mobilizou uma equipe da Polícia Militar, chamada por moradores da região. Segundo o relato do menor à polícia, o homicídio foi motivado por ameaças de morte que ele afirma ter recebido da vítima. Ambos viviam e trabalhavam na mesma propriedade rural, registrada como “Terra do Zé Maria” nos documentos policiais.

Mário foi atingido por um disparo de uma espingarda calibre 20. A arma usada no crime e o celular da vítima foram recolhidos pela equipe da Polícia Científica do Centro de Perícias Renato Chaves, que realizou a perícia no local.

O adolescente foi levado à 21ª Seccional Urbana de Polícia Civil, onde permanece à disposição da Justiça. O caso segue sob investigação para esclarecer os detalhes e as circunstâncias do homicídio.

A Polícia Civil informou que o adolescente de 17 anos foi apreendido e autuado por ato infracional análogo ao crime de homicídio. A PC informou ainda que solicitou perícias e ouvirá testemunhas em breve.