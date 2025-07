Adolescente é apreendido após ato infracional análogo à roubo em Santa Bárbara do Pará

Um adolescente foi apreendido em flagrante nesta quarta-feira (2) por ato infracional análogo ao crime de roubo, após um assalto a uma casa lotérica no município de Santa Bárbara do Pará, na Região Metropolitana de Belém. Segundo informações da Polícia Civil, ele foi apresentado à delegacia do município e permanece à disposição da Justiça.

"A Polícia Civil informa que um adolescente foi apresentado à delegacia de Santa Bárbara, onde foi apreendido em flagrante por ato infracional análogo à roubo. Equipes trabalham para identificar e localizar um segundo suspeito envolvido no crime", detalha a nota da PC.

Segundo a Polícia Civil, pelo menos duas pessoas estavam envolvidas, sendo um adolescente e outra que está sendo procurada. Um dos envolvidos estava armado, de acordo com informações preliminares

VEJA MAIS

Nas redes sociais, vídeos foram compartilhados após um dos suspeitos ser capturado por moradores. Pelas imagens é possível ver o homem com as mãos amarradas e os pés amarrados cercado por uma multidão indignada com o assalto. Em um certo momento da filmagem, um homem dá um tapa na cabeça do suspeito, que é agredido várias vezes com socos, chutes e golpes de pedaços de madeira.