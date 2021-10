Adolescente apreendido pela polícia confessa participação em chacina de Parauapebas

A Polícia Civil de Parauapebas apreendeu, em flagrante, na tarde da última terça-feira (20), um jovem de 17 anos pelo ato infracional análogo ao furto de moto ocorrido um dia antes, no bairro Cidade Jardim. Ele foi detido após diligências de equipes da 20ª Seccional Urbana, onde se constatou que o mesmo já vinha sendo investigado pela participação em, pelo menos, nove homicídios, incluindo a chacina registrada no mês passado em que cinco jovens foram assassinados. As informações são do portal Zé Dudu.

Durante o interrogatório, o jovem deu detalhes da motivação e também da forma como as vítimas foram mortas. Além da chacina ocorrida no bairro Vila Rica, ele também confessou participação na morte de Ezequiel de Jesus Soares Brilhante, no mês de maio. O crime chocou a população do município pelo requinte de crueldade usado pelos assassinos, que além de filmar a execução, ainda chegaram a retirar o coração da vítima.

Diante dos policiais, o jovem confessou ter sido dele a ideia de abrir o peito do rapaz executado e arrancar de lá o coração. Depoi de passar pelo exame de corpo delito, ele foi colocado à disposição da Justiça, a quem caberá determinar se o encaminha ou não para o Centro de Internação Masculino em Marabá (Ciam).