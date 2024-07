Acusado de matar casal atropelado é preso no momento em que aguardava advogado em Santarém

Gerson Leite Regalado, que estava foragido da justiça, foi preso na manhã de segunda-feira (1º) durante uma operação da Polícia Civil em sua residência, no bairro Jardim Santarém, em Santarém, oeste do Pará. O homem foi condenado a 24 anos de prisão por atropelar e causar a morte do casal Mansueto Neto de Aguiar e Maria Morenita na BR-163, em Belterra, no ano de 2019.

Após diligências, a polícia obteve informações de que Gerson estava escondido em sua casa. Os policiais se deslocaram até o loca​l e confirmaram a presença do acusado, que se mostrou surpreso ao receber a polícia, segundo o Chefe de Operações da Superintendência Regional, Hélio Rêgo. Gerson aguardava o advogado de defesa no momento da prisão.

Após a prisão, Gerson Regalado foi conduzido para a 16ª Seccional de Polícia Civil, onde passou por todos os trâmites legais antes de ser encaminhado ao Sistema Penitenciário Silvio Hall de Moura.

Gerson Leite Regalado foi julgado por homicídio qualificado, mas havia sido liberado para sua residência após alegar mal-estar. Ele dirigia embriagado e em alta velocidade no momento do acidente que vitimou o casal, segundo as investigações. As informações são do site O Impacto.