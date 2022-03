Acusado de estupro, ex-professor do Colégio Marista tem pedido de liberdade negado

O Supremo Tribunal Federal (STF) negou o pedido de habeas corpus para Adalberto Siqueira Sanches Júnior, ex-professor do colégio Marista Nazaré, em Belém, preso em agosto de 2021, acusado pelo crime de estupro de vulnerável. Na ocasião, a Polícia Civil do Pará informou que as vítimas tinham entre 08 e 12 anos de idade.

A informação foi confirmada pelo advogado de defesa do acusado, Brenno Morais Miranda. A decisão foi proferida pelo ministro do STF, Gilmar Mendes, no dia 24 de fevereiro.

"Nesse momento a defesa prefere não se manifestar sobre a decisão do STF, porém segue confiante que todos os fatos injustamente alegados contra nosso constituinte serão esclarecidos no juízo criminal competente, demonstrando sua inocência.", informou, em nota, o advogado de defesa.

O caso

O professor Adalberto Siqueira Sanches Júnior foi preso no dia 17 de agosto, pela Polícia Civil do Pará. Ele é investigado pelo crime de estupro de vulnerável, que teria sido praticado contra crianças com idades entre 8 e 12 anos.

De acordo com a PC, os mandados de busca e apreensão e de prisão preventiva foram cumpridos pela por meio da Diretoria de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAV) e Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (CORE), em um bairro central de Belém.

Durante as buscas, os agentes da Polícia Civil apreenderam computador, celular e mídias que foram encaminhadas para perícia técnica.

Na época, o Colégio Marista informou, por meio de nota, que tomou conhecimento do caso e também as devidas providências, afastando o professor de suas funções. “Repudiamos condutas impróprias e que deixam marcas na vida das vítimas. Somos solidários aos estudantes e famílias envolvidas nesse caso e nos colocamos à disposição para poder apoiá-las nesse momento. Da mesma forma, em relação às investigações das autoridades policiais”, disse o comunicado.