Após caso de estupro, Colégio Marista repudia 'conduta imprópria' e afirma: 'deixa marcas na vida'

Na tarde desta terça-feira (17), o Colégio Marista Nazaré se manifestou sobre o estupro ocorrido de um professor de educação física com duas alunas.

O caso repercutiu nas redes sociais logo após a prisão de Adalberto Siqueira Sanches Júnior. Ele é investigado pelo crime de estupro de vulnerável, que teria sido praticado contra crianças com idades entre 8 e 12 anos.

VEJA MAIS:

De acordo com a Polícia Civil, os mandados de busca e apreensão e de prisão preventiva foram cumpridos pela por meio da Diretoria de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAV) e Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (CORE), em um bairro central de Belém.



Veja nota na íntegra:

O Colégio Marista Nossa Senhora de Nazaré informa que tomou conhecimento, nesta terça-feira (17), sobre o caso que envolve um professor da instituição. O nosso código de conduta interno e a Política de Proteção Integral de Crianças e Adolescentes são muito claros em relação a situações como esta e imediatamente o professor foi afastado de suas funções.

Repudiamos condutas impróprias e que deixam marcas na vida das vítimas. Somos solidários aos estudantes e famílias envolvidas nesse caso e nos colocamos à disposição para poder apoiá-las nesse momento. Da mesma forma, em relação às investigações das autoridades policiais.

A Instituição ressalta que atua para coibir e denunciar condutas impróprias em seus espaços e continuará a agir, rigorosamente e com respostas efetivas, a todas as denúncias que vierem a ocorrer. Inclusive, nosso comitê interno de proteção integral pode ajudar a todos os estudantes que passam por situações de violação de direitos em qualquer outro espaço, mesmo que não seja no ambiente do colégio. Nossos canais de denúncia são:

comitedeprotecao@marista.edu.br ou o site marista.edu.br/conversafranca