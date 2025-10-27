Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Acusando de envolvimento na morte de menino encontrado dentro de mala é morto em Belém

Foram encontradas imagens da mala e da criança no celular do suspeito

O Liberal
fonte

Ele foi morto em Belém (Ana Laura Carvalho / Especial O Liberal)

Um homem, identificado como George Hamilton dos Santos Gonçalves, acusado de envolvimento na morte do menino Paulo Guilherme da Silva Guerra, de 6 anos, foi morto na noite desta segunda-feira (27), em Belém. Ele já tinha passagem por dois estupros, em 2004 e 2016. Segundo informações preliminares, no celular do homem foram encontradas imagens da mala e da criança, o que levantou suspeitas de que ele teria participação direta no crime. As circunstâncias da morte ainda estão sendo apuradas pela Polícia Civil.

Equipes da Polícia Civil, Polícia Científica e Polícia Militar foram ao local periciar todo o beco que leva até a casa de George. 

VEJA MAIS

image Menino de 6 anos é encontrado morto dentro de mala em frente a cemitério em Belém
Uma pessoa que passava pelo local abriu a mala, encontrou o corpo da vítima e acionou as autoridades

image Polícia Científica remove corpo do menino encontrado dentro de mala em Belém
Nas redes sociais, uma foto foi compartilhada e mostra o corpo da criança e uma luva de boxe dentro da mala

Mais cedo, o corpo de Paulo Guilherme foi encontrado em uma mala, em frente ao Cemitério São Jorge, no bairro da Marambaia, também em Belém. A vítima estava com as mãos amarradas, e havia uma luva de boxe dentro da mala. A Polícia Científica do Pará (PCEPA) estima que o corpo tenha sido deixado no local por volta das 5h da manhã e encontrado às 16h30 por uma pessoa que passava pela área e abriu a mala. Moradores afirmam que viram o homem passando com a mala próximo do local onde mora, pela madrugada, em um carrinho de mão. Ele era catador de lixo. 

De acordo com familiares, o menino desapareceu na noite de domingo (26), nas proximidades da passagem Curuzú com o canal da Água Cristal, na capital paraense. O desaparecimento foi registrado em boletim de ocorrência e mobilizou parentes e vizinhos, que chegaram a divulgar fotos e pedidos de ajuda nas redes sociais.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

polícia

criança encontrada em mala

belém
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

HOMICÍDIO

Jovem é morto a tiros e outro baleado por motociclista em Paragominas

O crime ocorreu na noite desta terça-feira (28), no bairro Aragão

28.10.25 23h53

HOMICÍDIO

Homem é encontrado morto com as mãos amarradas e sinais de violência em Castanhal

O caso foi registrado na noite desta terça-feira (28), em uma residência no bairro Propira

28.10.25 22h32

PRESO

Suspeito de tentativa de homicídio é preso pela PC em Muaná, no Marajó

O investigado teria desferido várias facadas em um homem no mês de março

28.10.25 21h47

ACIDENTE

Adolescente morre em colisão entre carro e moto na zona rural de Marabá

O acidente com morte ocorreu na tarde de segunda-feira (27), na Vila Bandeirantes

28.10.25 21h13

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Mãe fala sobre desespero após filho ser encontrado morto dentro de mala em Belém

O corpo do menino foi encontrado em frente ao Cemitério São Jorge, no bairro Marambaia; acusado foi espancado por populares

27.10.25 21h50

HOMICÍDIO

Jovem é morto a tiros e outro baleado por motociclista em Paragominas

O crime ocorreu na noite desta terça-feira (28), no bairro Aragão

28.10.25 23h53

LINCHAMENTO

Polícia apura se homem linchado teve envolvimento na morte de menino encontrado em mala em Belém

Somente as investigações em andamento e os resultados das perícias poderão confirmar se o homem realmente teve envolvimento com o assassinato

28.10.25 14h21

POLÍCIA

Jovem é perseguido e executado a tiros após confusão em bar no Pará

Wellington Lima, de 18 anos, foi alvo de disparos na nuca e no pescoço. A Polícia Civil investiga o caso.

20.05.21 9h45

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda