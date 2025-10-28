Adolescente morre em colisão entre carro e moto na zona rural de Marabá
O acidente com morte ocorreu na tarde de segunda-feira (27), na Vila Bandeirantes
Um adolescente de 16 anos morreu em um acidente de trânsito na Vila Bandeirantes, zona rural de Marabá, sudeste do Pará. O caso ocorreu na tarde de segunda-feira (27), quando o menor conduzia uma motocicleta que colidiu com um carro. O condutor do automóvel permaneceu no local até a chegada das autoridades policiais.
De acordo com o Correio de Carajás, o adolescente de 16 anos conduzia uma motocicleta Honda Fan que colidiu frontalmente com um veículo Toyota Hilux. Conforme o relatório policial, o adolescente não resistiu aos ferimentos devido ao forte impacto e morreu no local. Pessoas da área ainda tentaram ajudar a socorrer o jovem, mas ele não apresentava mais sinais vitais. O condutor da caminhonete foi socorrido para um hospital da região.
A Polícia Militar foi acionada para auxiliar na situação. Uma equipe da Polícia Científica esteve no local para realizar a perícia e a remoção do corpo ao Instituto Médico Legal (IML). A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.
