Homem é encontrado morto com as mãos amarradas e sinais de violência em Castanhal

Um homem identificado inicialmente como Antônio, mais conhecido como ‘Toinho’, foi encontrado morto com sinais de violência na noite desta terça-feira (28), em Castanhal, nordeste do Pará. De acordo com as informações iniciais, o crime ocorreu dentro de uma residência no bairro da Propira. A vítima estaria com as mãos amarradas e um pano amarrado na região da cabeça.

Segundo os relatos preliminares, moradores da área encontraram a vítima em um cômodo da residência por volta de 19h. O corpo estava no chão, próximo a uma rede. As mãos do homem estavam amarradas nas costas e, na região da cabeça, havia panos sujos de sangue. Além disso, toda a área ao redor do corpo estava suja com muito sangue.

Não há informações se o corpo apresentava marcas que indicassem lesões por tiros ou facadas. Mas as informações preliminares são que o homem teria sido assassinado dentro do imóvel. Os moradores acionaram a Polícia Militar, que fez o isolamento da área até a chegada da equipe da Polícia Científica. Os peritos realizaram a análise do local e a remoção do corpo ao Instituto Médico Legal do município. Ainda não há informações sobre a motivação do crime nem sobre suspeitos envolvidos. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil, que também esteve no local.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.