Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Homem é encontrado morto com as mãos amarradas e sinais de violência em Castanhal

O caso foi registrado na noite desta terça-feira (28), em uma residência no bairro Propira

O Liberal
fonte

Imagem ilustrativa (Foto: Arquivo)

Um homem identificado inicialmente como Antônio, mais conhecido como ‘Toinho’, foi encontrado morto com sinais de violência na noite desta terça-feira (28), em Castanhal, nordeste do Pará. De acordo com as informações iniciais, o crime ocorreu dentro de uma residência no bairro da Propira. A vítima estaria com as mãos amarradas e um pano amarrado na região da cabeça. 

Segundo os relatos preliminares, moradores da área encontraram a vítima em um cômodo da residência por volta de 19h. O corpo estava no chão, próximo a uma rede. As mãos do homem estavam amarradas nas costas e, na região da cabeça, havia panos sujos de sangue. Além disso, toda a área ao redor do corpo estava suja com muito sangue.

Não há informações se o corpo apresentava marcas que indicassem lesões por tiros ou facadas. Mas as informações preliminares são que o homem teria sido assassinado dentro do imóvel. Os moradores acionaram a Polícia Militar, que fez o isolamento da área até a chegada da equipe da Polícia Científica. Os peritos realizaram a análise do local e a remoção do corpo ao Instituto Médico Legal do município. Ainda não há informações sobre a motivação do crime nem sobre suspeitos envolvidos. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil, que também esteve no local.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

homicídio em castanhal
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

HOMICÍDIO

Jovem é morto a tiros e outro baleado por motociclista em Paragominas

O crime ocorreu na noite desta terça-feira (28), no bairro Aragão

28.10.25 23h53

HOMICÍDIO

Homem é encontrado morto com as mãos amarradas e sinais de violência em Castanhal

O caso foi registrado na noite desta terça-feira (28), em uma residência no bairro Propira

28.10.25 22h32

PRESO

Suspeito de tentativa de homicídio é preso pela PC em Muaná, no Marajó

O investigado teria desferido várias facadas em um homem no mês de março

28.10.25 21h47

ACIDENTE

Adolescente morre em colisão entre carro e moto na zona rural de Marabá

O acidente com morte ocorreu na tarde de segunda-feira (27), na Vila Bandeirantes

28.10.25 21h13

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Mãe fala sobre desespero após filho ser encontrado morto dentro de mala em Belém

O corpo do menino foi encontrado em frente ao Cemitério São Jorge, no bairro Marambaia; acusado foi espancado por populares

27.10.25 21h50

HOMICÍDIO

Jovem é morto a tiros e outro baleado por motociclista em Paragominas

O crime ocorreu na noite desta terça-feira (28), no bairro Aragão

28.10.25 23h53

polícia

Família de menino encontrado morto dentro de mala deve ser ouvida pela Polícia na quarta (29)

Caso é investigado pela Divisão de Homicídios, que busca esclarecer as circunstâncias do crime

28.10.25 14h17

POLÍCIA

Cadáver é encontrado boiando no rio próximo a Vila da Barca

Corpo foi visto por uma pessoa que ligou para a polícia na manhã deste sábado (30/11)

30.11.24 11h11

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda