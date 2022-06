Acusado de envolvimento com facção criminosa, 'Menor Revoltado' é preso no Pará

Acusado de integrar uma facção criminosa, Maiqui de Sousa Silva, mais conhecido como "Menor Revoltado", de 22 anos, foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de entorpecentes. A prisão foi efetuada por agentes da Guarda Municipal de Parauapebas, município do sudeste do estado. Ele foi capturado na rua Augusto Meire, por volta das 17h30, deste domingo (19), no bairro Bela Vista. As informações são do site Zé Dudu.

De acordo com a polícia, Maiqui tinha 16 embalagens de maconha, pesando 32,7 gramas, uma pedra de crack, pesando 21,5 gramas e três rádios comunicadores. A polícia também informou que ele tem entradas na Delegacia de Polícia Civil de Parauapebas, acusado de vários crimes.

Ainda segundo a PC, Maiqui seria de uma facção criminosa e atuaria como responsável por manter a ordem nas áreas sob domínio deste grupo, garantindo que os entornos dos pontos de drogas estejam em paz, para não chamar a atenção da polícia.

A Polícia Civil especula que Maiqui deve ser rebaixado de “posto”, já que foi preso. Ele teria chamado atenção dos guardas municipais no momento em que jogou a sacola que carregava no chão. A bolsa tinha as drogas e demais objetos empregados no crime.

Moto recuperada

Ainda no sábado, por volta das 14h50, a Guarda Municipal, por meio de homens da Guarnição Canil, foi comunicada sobre uma motocicleta abandonada na mesma rua Augusto Meire, no bairro Bela Vista, onde houve a prisão de Maiqui .

A guarnição se dirigiu ao local indicado e encontrou, no meio do matagal, a motocicleta Honda Biz, 110i 2022, vermelha, placa RWZ6D62/Parauapebas (PA), pertencente a Vangleice Nazaré Borges Guimarães. A moto havia sido furtada por volta das 2h do sábado na rua do Arame.