Acidentes de trânsito: 2 motociclistas morrem neste fim de semana, na rodovia Transamazônica

Dois motociclistas morreram em dois acidentes de trânsito registrados, neste final de semana, na Rodovia Transamazônica (BR 230), em São Domingos do Araguaia, região sudeste do Pará. Uma das vítimas é Domingos Ferreira do Nascimento, de 66 anos, também conhecido como "Dominguinhos".

Segundo o filho dele, Rodrigo Rodrigues de Oliveira, Domingos conduzia sua motocicleta pela rodovia, no sábado (20), quando foi atingido por uma carreta que seguia na mesma direção. "Ele havia saído da Vila Ubá quando entrou na rodovia e sofreu o acidente em um 'ponto cego' da via”, contou Rodrigo. O acidente ocorreu nas proximidades da ponte da Ubá, na região da Vila Diamante, a 15 quilômetros da cidade, ainda segundo informações do portal Correio de Carajás.

Por volta das 20 horas a notícia se espalhou pelos grupos de WhatsApp da cidade. A morte de "Dominguinhos" causou grande comoção no vilarejo, onde residia e trabalhava como borracheiro. Ele era um dos pioneiros da vila. As polícias Militar, Rodoviária Federal e Científica foram acionadas para as devidas providências e o corpo da vítima foi removido ao Instituto Médico Legal de Marabá para exames de necropsia.

A segunda vítima é Emerson Silva Gomes, de 30 anos, conhecido como "Pezão". Ele morreum na madrugada de domingo (21), após bater a motocicleta que pilotava contra a frente de um caminhão-baú, que seguia em direção oposta.

Segundo Francisco Sousa Gomes, tio da vítima, o acidente ocorreu por volta de 1h30, quando Emerson seguia da Vicinal Sair do Sol, distante 24 quilômetros da cidade, em direção a São Domingos do Araguaia. À altura do km 55 da Rodovia Transamazônica, faltando 13 km para o destino final, e segundo essa versão inicial, Emerson invadiu a contramão e bateu no pesado veículo.

"Ele tinha ido para uma prova de laço que aconteceu aqui (Vicinal Sair do Sol) ontem e, por volta da meia-noite, foi embora. Mas, chegando em casa, deu vontade de voltar. Foi quando tudo aconteceu”, contou o tio, afirmando que o sobrinho estava sob efeito de bebida alcoólica.

Ainda de acordo com Francisco Sousa, o impacto contra o caminhão foi tão forte que a motocicleta, de modelo Honda Bros preta, pegou fogo. Ele morreu na hora. O motorista envolvido no acidente permaneceu no local até a chegada das autoridades. Ele foi conduzido, junto com o caminhão, à Delegacia de Polícia Civil, onde prestou depoimento e pela manhã foi liberado.

Emerson morava com os pais no vilarejo e trabalhava com o pai cuidando da propriedade rural. O corpo dele foi removido ao IML em Marabá e, depois de ter passado por exames de necropsia, liberado para os procedimentos fúnebres. O velório ocorreu na casa da família e o sepultamento está marcado para esta segunda-feira (22), no cemitério local.