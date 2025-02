Acidente tomba poste na avenida Centenário e afeta fornecimento de energia em Belém

Um acidente na avenida Centenário, em Belém, tombou um poste no início da tarde deste sábado (08/02). De acordo com as informações iniciais, um veículo teria colidido contra a estrutura na pista sentido avenida Júlio César. Ainda não há confirmação sobre feridos.

Apesar do impacto, o trânsito na via seguiu sem grandes alterações. O fornecimento de energia foi afetado na região, atingindo cerca de 81 clientes.

A Equatorial Pará informou que equipes estão no local para normalizar o serviço. “Foi realizado o isolamento do local e agora, as equipes atuam para fazer a troca do poste que foi afetado pelo acidente”, afirmou a concessionária.

A Polícia Civil esclareceu que, até o momento, o caso não foi registrado na delegacia responsável pela área.