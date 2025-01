Dona de casa Natalina Barbosa diz que poste inclinado preocupa pedestres e motoristas no Marco

Na movimentada esquina da Avenida Almirante Barroso com a travessa Humaitá, no bairro do Marco, um poste danificado chama a atenção de quem passa pelo local. A estrutura está com a base visivelmente comprometida e apresenta inclinação, o que gera preocupação entre pedestres e motoristas que utilizam o trecho diariamente.

Estrutura com base danificada na esquina da Avenida Almirante Barroso com a travessa Humaitá gera risco de acidentes (Foto: Cira Pinheiro | O Liberal)

Natalina Barbosa, dona de casa de 67 anos, conta o medo que tem ao passar pelo local. “É um perigo. Um acidente grave pode acontecer, pode até matar alguém. É algo que precisa ser resolvido o quanto antes”, afirmou. Segundo Natalina, ela só percebeu a gravidade do problema muito depois. “De manhã passei aqui e nem reparei. Mas agora que vi, percebo que é algo que merece muita atenção. Espero que as autoridades resolvam isso logo para evitar qualquer acidente, tanto para pedestres quanto para motoristas.”

Natalina Barbosa, Dona de casa, de 67 anos (Foto: Cira Pinheiro | O Liberal)

A situação desperta um alerta para quem passa pelo local. Embora ainda não tenha ocorrido nenhum incidente registrado, a inclinação do poste e o desgaste da base aumentam o risco de queda, especialmente em dias de chuva ou ventos fortes.

Em nota, a Equatorial Pará informa que enviará uma equipe ao endereço citado o mais breve possível para avaliar a situação e realizar as ações de manutenção necessárias.