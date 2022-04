Acidente na Transamazônica: casal fica ferido após moto colidir com ônibus, em Itaituba

Uma colisão entre um ônibus e uma motocicleta deixou duas pessoas feridas na manhã deste sábado (23), na rodovia Transamazônica (BR-230), em Itaituba, sudoeste do Pará. As duas vítimas, Daniele Cristina, de 36 anos, e o marido dela, Raimundo Barroso Costa, 64, estavam no veículo menor e foram socorridas para o Hospital Regional do Tapajós (HRT), onde permanecem internadas. Não há informações sobre o atual estado de saúde do casal. Com informações do portal Giro.

O acidente aconteceu por volta das 8h20, na rotatória da 7ª rua, no perímetro urbano da rodovia. Testemunhas relataram que, após a colisão, a motocicleta Honda Titan vermelha foi parar embaixo do ônibus. A mulher sofreu um trauma na região pélvica e o homem ficou ferido no tórax e teve escoriações no joelho esquerdo.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, uma equipe foi acionada e esteve no local fazendo os primeiros atendimentos às vítimas. Em seguida, os próprios bombeiros encaminharam as vítimas para o HRT, onde receberam atendimentos médicos. As motivações do acidente ainda estão sendo investigadas.