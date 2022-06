Acidente na Pedreira: motorista diz que levou tapas e foi ameaçada de morte; vídeo

Kamylle Ferreira, a motorista que atropelou um idoso e um cachorro no bairro da Pedreira, no domingo (26), em Belém, disse que perdeu o controle do veículo após ter tido um discussão com o marido, identificado como Jayro. Ela compareceu à Seccional da Sacramenta, na tarde desta quarta-feira (29), para prestar depoimento sobre o caso. O acidente causou a morte do animal e vários danos a outros veículos e a um prédio. No relato à Polícia Civil, a mulher ainda disse que foi agredida e ameaçada de morte.

Marco Antônio Pina, o advogado de Kamylle, relata que as bebidas alcoólicas que estavam no veículo seriam para que o casal vendesse no Arraial do Pavulagem. Foi por conta disso que a discussão entre ela e Jayro começou. Desnorteada e nervosa com a briga, ela acabou pisando no acelerador ao invés de pisar no freio. E assim todos os danos foram causados. O companheiro dela se feriu porque o airbag não disparou.

"Um homem que se apresentou como genro do idoso que foi atingido deu dois tapas nela e ameaçou de morte", explicou Pina. O carro nem era do casal e foi emprestado para aquela ocasião. Ele também adiantou que os próximos passos da investigação incluem o depoimento do marido de Kamylle, que deve ser nesta quinta-feira (30). A condutora saiu da Seccional da Sacramenta sem dar entrevistas.