Acidente na Júlio César: trecho da via foi interditado e trânsito na área segue engarrafado

A carreta que se chocou com o elevado Daniel Berg, na avenida Júlio César, bairro do Souza, em Belém, na madrugada desta sexta-feira (15), ainda está no local. A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) interditou o trecho na altura da avenida Pedro Álvares Cabral, e os veículos precisam fazer o retorno já próximo à avenida Centenário. O trânsito na área está bastante engarrafado.

VEJA MAIS

O acidente aconteceu por volta das 3h30 da madrugada, mas até o momento a carreta envolvida ainda não foi retirada do local. Desde as primeiras horas da manhã, o trânsito já começou a ficar lento na avenida Pedro Álvares Cabral e adjacências. Depois que a Semob fechou a entrada pela Júlio César, o engarrafamento ficou ainda mais intenso. Até às 9h, havia apenas um guarda de trânsito orientando os motoristas.

Uma empresa privada está iniciando os trabalhos para retirar o veículo do local, mas a carreta está completamente destruída, o que dificulta a retirada. Não há nenhum agente do Corpo de Bombeiros ou da Polícia Militar no local. A Semob informou que foi acionada por volta das 6h e uma equipe chegou ao local do acidente às 06h20.

Questionada se houve algum comprometimento da estrutura do elevado Daniel Berg, a agente da Semob que estava no local disse que somente a Defesa Civil vai poder analisar isso. “A gente só está esperando remover o caminhão e limpar a pista, que está suja de óleo, para podermos liberar o trânsito”, disse a funcionária pública.

O acidente

Um acidente foi registrado nas primeiras horas desta sexta-feira (15), no cruzamento das avenidas Júlio César e Pedro Álvares Cabral, embaixo do elevado Daniel Berg, no bairro do Souza, em Belém. Uma carreta se chocou contra um dos pilares que sustentam o elevado. O motorista conseguiu sair do veículo e recebeu um primeiro atendimento da equipe de resgate dos Bombeiros. A parte frontal da carreta ficou destroçada.

O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado por volta das 4 horas para atender a ocorrência. Segundo o 1º Grupamento de Busca e Salvamento, o veículo vinha no sentido Entroncamento-Centro. Não há informações sobre a velocidade em que o motorista dirigia ou se ele estava sob efeito de entorpecentes.