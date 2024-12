Acidente na BR-230 deixa duas pessoas mortas e cinco feridos na manhã de Natal

Um grave acidente na manhã desta terça-feira (25), na Vila 1º de Março, em São João do Araguaia, no sudeste paraense, resultou na morte de Lourdes Fernandes da Silva e Valdir Alves Costa. Outras cinco pessoas, incluindo quatro crianças, ficaram feridas. O acidente ocorreu em um trecho da BR-230, onde ocorreu uma colisão frontal entre um Volkswagen Gol prata e um Fiat Uno branco. A informação foi confirmada pela Polícia Militar (PM). As causas do acidente continuam sendo investigadas pela Polícia Civil.

Segundo a PM, a ocorrência foi registrada por volta das 10h. No Gol, estavam o sargento da PM Xerxes Fernandes, que sofreu ferimentos e foi socorrido, sua esposa Lourdes Fernandes da Silva, que morreu no local, e quatro crianças de 12, 11, 6 e 3 anos, todas encami​nhadas com vida para um hospital da região.

No Fiat Uno, o motorista Valdir Alves Costa ficou preso nas ferragens e não resistiu aos ferimentos antes da chegada das equipes de resgate.

Equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) também foram acionadas. Os bombeiros realizaram a retirada das vítimas das ferragens, enquanto agentes da PRF controlavam o trânsito no local. (Com informações do site Correio de Carajás).