VÍDEO: Idosa é arrastada pela rua por corda solta de caminhonete

Uma idosa de 62 anos foi arrastada por uma corda que se desprendeu de uma caminhonete em Nova Era, Minas Gerais, no último sábado (21). O incidente, registrado por uma câmera de segurança na avenida Doutor José Moreira, no bairro Morro do Pau D'Óleo, mostra a vítima atravessando a rua quando o objeto se soltou da carroceria do veículo e enroscou em seu pé, puxando-a pelo chão.

O motorista da caminhonete, de 61 anos, continuou dirigindo por alguns metros antes de ser alertado por testemunhas que gritaram e sinalizaram para que ele parasse. Após perceber o que havia acontecido, ele socorreu imediatamente a mulher e a levou ao Hospital São José. A idosa sofreu ferimentos leves e recebeu cuidados médicos na unidade.

VEJA MAIS

De acordo com a Polícia Militar, o motorista estava com o veículo regular e passou pelo teste do bafômetro, que resultou negativo para a ingestão de álcool. Ele relatou aos policiais que não percebeu o incidente até ser avisado pelas pessoas que estavam no local.

*Pedro Garcia, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com