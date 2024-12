Motorista fica preso em ferragens após colisão entre dois carros em Santarém

Dois carros colidiram e um dos motoristas ficou preso às ferragens na Avenida Diamantino com Tupaiulândia, no bairro Diamantino, em Santarém, oeste do Pará. O acidente ocorreu na tarde desta terça-feira (24), quando uma caminhonete atingiu um Renault Duster. Segundo as informações iniciais, um dos motoristas teria avançado a preferencial. O condutor que ficou ferido foi resgatado e encaminhado a um hospital.

O acidente teria ocorrido por volta de 15h. Testemunhas relataram que os veículos pararam ao atingirem um muro que ficava próximo ao cruzamento entre as vias. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e Corpo de Bombeiros foram acionados para prestar atendimento ao condutor que ficou preso nas ferragens. Após o trabalho realizado pelo Corpo de Bombeiros, o motorista ferido foi retirado do veículo e estabilizado. A vítima teve uma fratura no membro superior esquerdo devido ao impacto.

O condutor ferido foi encaminhado consciente para o Pronto Socorro Municipal (PSM), onde passaria por exames mais detalhados. Não há informações sobre o estado de saúde do outro condutor ou se ele foi encaminhado para prestar esclarecimento sobre o caso na delegacia.