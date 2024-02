Acidente na Belém-Brasília: condutor do caminhão envolvido na batida diz que foi atacado por abelhas

Após um acidente envolvendo dois carros de passeio e um caminhão-cegonha, registrado no último domingo (11), no km 154 na BR-010, a Belém-Brasília, entre Paragominas e Ulianópolis, no sudeste paraense, o condutor que dirigia o caminhão teria dito à Polícia Rodoviária Federal (PRF) que perdeu o controle do veículo após um enxame de abelhas invadir a cabine do caminhão no momento em que colidiu com os outros veículos. A Redação Integrada de O Liberal aguarda, no entanto, a confirmação oficial da PRF sobre essa versão do motorista, que circula nas redes sociais.

Duas pessoas morreram e outras três ficaram feridas no acidente. Até o momento, não se sabe o estado de saúde dos demais envolvidos na colisão. No momento do sinistro, o caminhão-cegonha estava carregado quando colidiu de frente no carro onde estava um casal, identificados como Raimundo Walmir Lima dos Santos, de 55 anos, e Jeane Silva dos Santos, de 51 anos. Ambos morreram ainda no local.

“Está todo mundo morto dentro do carro”, diz um motorista caminhoneiro, com a voz trêmula, que gravou a cena do acidente logo após o ocorrido, pois viajava bem atrás da carreta. Segundo esse motorista, a carreta havia saído de Belém. O relato circulou nas redes sociais. Além da carreta, o acidente envolveu dois carros de passeio, um do um Fiat Punto e um Prisma.

O motorista também afirmou que ninguém do Prima morreu, as vítimas fatais estavam todas no Fiat Punto. A placa do Prisma, de cor verde escuro, não foi informada. “”Eu vinha atrás, eu e um outro parceiro, que é da empresa Evidência, infelizmente, é redobrar a atenção porque o negócio foi feito aqui”, diz o caminhoneiro, que também pede para as pessoas informarem a placa do carro de Castanhal, em grupos do município do nordeste estadual.