‘Está todo mundo morto dentro do carro’, diz motorista sobre grave acidente perto de Paragominas

Ao menos duas pessoas morreram e três ficaram feridas e foram levadas às pressas para o hospital, na tarde deste domingo (11), no Km 154 da BR 010, a Belém-Brasília, próximo ao município de Paragominas.

Apesar de grave, não houve registro do acidente em delegacias da região. Nenhuma das vítimas foi identificada até o fechamento desta edição. A Polícia Civil faz levantamento para identificar possível boletim de ocorrência em suas unidades.

O acidente envolveu dois carros de passeio, um Fiat Punto (placa Pará /Castanhal JVQ 2931) e um Prisma, e uma carreta, do tipo cegonha, isto é, veículo de grande porte que transporta outros carros para empresas automotivas.

“Está todo mundo morto dentro do carro”, diz um motorista caminhoneiro, com a voz trêmula. Ele gravou a cena do acidente logo após o ocorrido, pois viajava bem atrás da carreta. Segundo esse motorista, a carreta havia saído de Belém.

O motorista também afirmou que ninguém do Prima morreu, as vítimas fatais estavam todas no Fiat Punto. A placa do Prisma, de cor verde escuro, não foi informada. “”Eu vinha atrás, eu e um outro parceiro, que é da empresa Evidência, infelizmente, é redobrar a atenção porque o negócio foi feito aqui”, diz o caminhoneiro, que também pede para as pessoas informarem a placa do carro de Castanhal, em grupos do município do nordeste estadual.

Não há maiores informações sobre o que provocou a grave colisão. O motorista mencionado não explica nada sobre o que motivou a batida, mas a página de notícia no Facebook, ‘Boletim de Ocorrências Paragominas’ informa que testemunhas disseram que um enxame de abelhas teria invadido a cabine do motorista da carreta que colidiu com os dois veículos que estavam no sentido oposto.

O Fiat Punto ficou completamente destruído e era possível ver o motorista ensanguentado na janela da frente, entre os estilhaços de vidro e as ferragens.

A Redação Integrada solicitou maiores informações à Polícia Rodoviária Federal e ao Corpo de Bombeiros e aguarda retorno.