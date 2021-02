Acidente grave entre carreta e caminhão-baú mata motorista

O acidente ocorreu por volta das 13h desta sexta-feira (26) na BR - 155, já na saída do município de Eldorado do Carajás, no sudeste do Pará, cerca de dois km da cidade vizinha, de Xinguara. A polícia identifica a vítima fatal como Wederson Pereira de Jesus, 37 anos. Ela era quem dirigia a carreta bitrem que pegou fogo ao bater de frente contra o caminhão-baú em que viajavam três adultos e uma criança da mesma família e todos sobreviveram.

Segundo, ainda, a polícia, estavam no caminhão-baú e sobreviveram: Natália dos Santos Souza, 25 anos; Sara Bianca Santos Souza, 3 anos; André Luís Aquino de Souza, 32 anos; Karina Cardoso dos Santos, 33 anos.

Testemunhas disseram que o caminhão-baú se chocou contra o caminhão bitrem. Com o impacto da batida, os dois veículos de grande porte pegaram fogo. A guarnição policial, que atendeu a demanda, informou que ao chegar ao local, o motorista Wederson de Jesus havia morrido carbonizado, sem chances de socorro. Ele ficou preso às ferragens do caminhão bitrem, tipo de veículo que tem duas articulações - quinta-roda do caminhão e a quinta-roda do semi-reboque dianteiro - e o rodotrem, que é um conjunto que possui três articulações (quinta-roda do caminhão, engate dianteiro do dolly e quinta-roda do dolly).

Populares socorrem às vítimas do caminhão-baú e todos foram levados vivos para o Hospital Municipal de Eldorado dos Carajás.

O acidente assustou moradores de comunidades rurais próximas e provocou lentidão no trânsito no trecho de em volta, equipes da Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal atuaram na organização do tráfego, com o apoio do Corpo de Bombeiros de Parauapebas, que combateu o fogo nos dois veículos.