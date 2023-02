Acidente grave deixa vítima com fratura exposta na Pedreira

Um acidente grave deixou duas pessoas feridas na noite desta sexta-feira (24), na avenida Pedro Miranda entre as travessas do Chaco e Curuzu, no bairro da Pedreira. Uma das vítimas teve uma fratura exposta. Os dois envolvidos seguiam pela via em uma motocicleta quando houve o acidente com um veículo de passeio. Ainda não há detalhes do que possa ter motivado a colisão.

As duas vítimas seguem no chão, aguardando por socorro. A área foi isolada por uma guarnição da Polícia Militar, que espera pela chegada de uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). O trânsito foi parcialmente bloqueado.

No local, muitos curiosos se aglomeram para tentar entender o acidente e saber sobre o estado de saúde das vítimas.

