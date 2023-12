Acidente entre quatro veículos deixa duas pessoas feridas na BR-316; vídeo

Um acidente envolvendo quatro veículos foi registrado no quilômetro 98 da BR-316 neste sábado (30), próximo ao município de Santa Maria do Pará, por volta das 6h30. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), às 8h30 o trânsito no trecho já havia sido liberado, porém, seguia com lentidão, devido ao fluxo de saída para as comemorações de Ano Novo.

O engavetamento foi entre três carros de passeio e um caminhão de carga. Segundo a PRF, duas vítimas tiveram ferimentos leves.

Vídeos enviados ao Grupo Liberal mostram o caminhão na contramão da estrada e vários destroços espalhados pelo chão. Além disso, os veículos menores envolvidos no acidente aparecem do outro lado da via com várias marcas de colisão. Nas imagens, duas pessoas estão sentadas na estrada enquanto esperam por atendimento.