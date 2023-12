Casal morre em passeio após colisão de lanchas na Bahia; vídeo

Um trágico acidente ocorreu na tarde de sexta-feira (29), na ilha de Boipeba, na Bahia (BA). Duas lanchas que faziam o trajeto, uma delas pertencente à Dattoli Transportes, colidiram após não conseguirem desviar uma da outra. Como resultado, um casal de argentinos morreu e várias pessoas ficaram feridas.

Informações preliminares, após relatos de testemunhas, indicam que uma das lanchas não parou. Até o momento, não há informações sobre a quantidade de pessoas feridas e o estado de saúde delas, bem como a identidade do casal argentino falecido.

O que disse a Marinha?

A Marinha do Brasil emitiu uma nota confirmando o ocorrido por volta das 15h30 e destacando a morte de duas pessoas. A Capitania dos Portos da Bahia (CPBA) enviou imediatamente militares ao local para apurar os detalhes do acidente e informou que instaurará um inquérito sobre Acidentes e Fatos da Navegação para investigar as causas do incidente e encaminhá-lo ao Tribunal Marítimo. O Poder Naval também expressou solidariedade aos familiares das vítimas.