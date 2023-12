Caso Yasmin: 'Dois longos e desesperadores anos', diz mãe da jovem

A mãe de Yasmin Macedo, jovem que desapareceu e foi encontrada morta nas águas do rio Maguari, publicou nas redes sociais um texto carregado de emoção e desabafo pela morte da filha.

Eliene Fontes utilizou a página de nome @justiçaporyasmin para divulgar uma galeria de imagens da filha. No texto do post, a mãe de Yasmin lamentou tudo o que tem passado desde a morte da influencer.

"Dois longos e desesperadores anos. Tempo em que os pqs e os 'ses' tomaram conta dos meus pensamentos. E se eu tivesse ido para Belém naquele final de semana? E se eu estivesse com ela no domingo? E se eu pedisse pra ela não sair?", se perguntou Eliene no texto.

Em outro trecho do texto, a mãe declara a falta que Yasmin faz em sua vida.

"Ah Yasmin,você me faz tanta falta. O vazio que você deixou é tão grande e seu lugar é único e insubstituível. Você é única! Ninguém jamais conseguirá ocupar o vazio que sua ausência ocupa dentro do meu coração".

O caso do desaparecimento de Yasmin completou dois anos nesta terça-feira (12), e ainda hoje não possui um desfecho final para os acusados da morte da jovem influencer.

Dono da Lancha

O principal suspeito no caso ainda não foi a julgamento. Lucas Magalhães de Souza, responde em liberdade pelos crimes de homicídio por dolo eventual, fraude processual, disparo de arma de fogo e posse ilegal de arma de fogo.

De acordo com a defesa de Lucas, a Justiça ainda não determinou uma data para o julgamento do réu porque o processo está em tramitação.